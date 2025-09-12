Milan, tutto fermo per il rinnovo di Maignan: la situazione

Matteo Moretto, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha raccontato:

SU MAIGNAN: "Il rinnovo di Maignan, che ha un contratto che scade nel 2026, è un tema importante. Ad oggi le trattative per il rinnovo sono totalmente ferme e congelate. Il Milan aveva trovato un accordo verbale con il francese e il suo entourage a febbraio di quest'anno per un prolungamento fino al 2028 più opzione per un altro anno e uno stipendio da 5 milioni di euro netti. Maignan sarebbe diventato uno dei più pagati della rosa. Poi però per un mix di cose, tra cui anche i risultati sportivi del Milan e alcune prestazione del francese, il club rossonero ha deciso di frenare l'operazione e di riconsiderare l'accordo. La trattativa si è congelata e da lì si è arrivati quasi ad una cessione perchè Maignan è stato vicino al Chelsea. Gli inglesi sono arrivati a mettere sul piatto una cifra inferiore ai 15 milioni di euro complessivi, tra i 10 e 13 milioni, troppo pochi per il Milan. Il portiere aveva un accordo con il Chelsea, mentre l'intesa tra i due club non è stata trovata. E così, dopo alcuni colloqui interni anche con Allegri, Maignan ha deciso di restare. Il suo contratto scade nel 2026, quindi senza rinnovo a gennaio potrà già trovare un accordo con un altro club per andare via a zero in estate. E' una situazione delicata che il Milan dovrà affrontare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Al momento il rinnovo di Maignan è bloccato e congelato".

SU THEO: "Vi voglio spiegare perchè Theo Hernandez alla fine non è andato all'Atletico Madrid. Il francese era il primo obiettivo degli spagnoli e aveva già un accordo con loro per quel che riguarda il contratto. I due club però non hanno trovato un'intesa sulla valutazione perchè il Milan voleva tra i 25 e 30 milioni di euro, cifra per cui poi si è trasferito in Arabia Saudita, mentre l'Atletico voleva spendere meno di 20 milioni di euro come base fissa. Già da un anno la trattativa per il rinnovo di Theo con il Milan si era arenata. Il prolungamento era già complicato, ma dopo che a gennaio il Milan aveva trovato un accordo con il Como per vendere Theo il rapporto tra le parti si è rotto definitivamente".

SU CHUKWUEZE: "E' stato cercato a lungo dal Fulham, che lo aveva sondato già a gennaio. Alla fine, nelle ultime ore di mercato, i due club hanno trovato un accordo per un prestito con diritto di riscatto, non c'è dunque nessun obbligo. La cifra totale dell'affare è più vicina ai 28 che ai 30 milioni di euro. A fine stagione sarà dunque il Fulham a decidere se riscattare o meno Chukwueze".

