Dubbio Pulisic-Loftus e Pavlovic-De Winter: Di Stefano fa il punto su Sky. Rabiot può partire titolare

Al termine dell'allenamento odierno Peppe Di Stefano, in diretta su Sky Sport 24 da Milanello, racconta le ultime novità sul Milan in vista della sfida contro il Bologna quando mancano ancora due giorni, e due sessioni di allenamento, alla partita di San Siro.

Ad oggi, racconta l'inviato di Sky, ci sono due dubbi. Il primo è davanti: Pulisic è tornato da un volo transoceanico dopo aver giocato 157 su 180 con gli USA. Santi Gimenez, anche lui di ritorno dagli impegni col Messico, ne ha giocati 57. Ed ecco perché lo statunitense è in dubbio mentre l'attaccante no. Qualora Allegri scegliesse di non schierare Pulisic (che ha anche un piccolo problema alla mano) dall’inizio a quel punto sarebbe ci sarebbe Loftus-Cheek alle spalle di Santiago Gimenez, con l’inserimento da titolare per la prima volta di Adrien Rabiot insieme a Fofana e Modric. Qualora invece Pulisic dovesse essere scelto da Allegri allora spazio per lui in attacco con Gimenez e resterebbe fuori a centrocampo uno tra Fofana e Rabiot. Al momento ci sono buone chance di vedere Rabiot titolare perché ci sono buone possibilità che Pulisic parta dalla panchina.

Il secondo dubbio riguarda la difesa: nelle ultime ore è stato provato di più De Winter, che sarebbe all'esordio assoluto col Milan, e non Pavlovic. La ragione anche qui va ricercata nell'utilizzo con le rispettive nazionali: 0 minuti per il belga, 180 per il serbo con l'ex Genoa che è naturalmente più fresco e riposato.