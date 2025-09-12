L'ex medico del Milan racconta: "Una sera Gullit venne a casa da me e uno dei miei cane lo morse ad un polpaccio"

Rodolfo “Rudy” Tavana è stato il medico del Milan di Silvio Berlusconi. Ha raccontato aneddoti, tra cui questo su Gullit, in una intervista a La Gazzetta dello Sport: “Una sera mi telefona: 'Doc, ho un dolorino'. Siamo nella settimana di Napoli-Milan del 1° maggio 1988 (la partita che di fatto consegnerà al Milan il primo scudetto dell’era berlusconiana, ndr) e mi preoccupo: 'Ruud, vieni a casa mia, in via Novara'. Gullit arriva, lo visito, constato che non ha nulla di serio e gli dico: 'Fermati a cena da me, dai'. Uno dei miei due bassotti mordicchia Ruud a un polpaccio. Disinfetto il graffio e finisce lì. La mattina dopo, Gullit si presenta a Milanello zoppicante e con una vistosa fasciatura alla gamba morsicata: 'Doc, ha visto il suo cane? Con il Napoli non gioco'. Mi avvio verso lo spogliatoio e penso che la mia carriera al Milan sia finita, che Berlusconi mi licenzierà. Quando arrivo sul campo, Gullit esce tutto sorridente e senza bende: 'Doc, era uno scherzo!'".

Dottor Tavana, nel 1987 Berlusconi la chiamò al Milan. Perché proprio lei?

“Ero un traumatologo, mi dividevo tra la Pro Patria di atletica e la nazionale dello sci di fondo. Ero andato ad aggiornarmi negli Usa, tra San Antonio Spurs (basket Nba, ndr) e Dallas Cowboys (football americano, ndr). Il Milan aveva come medico il dottor Monti, bravissimo, ma Berlusconi voleva creare una struttura sanitaria a 360 gradi e scelse me, tra otto candidati, per la figura di direttore dell’area. Cominciai dall’alimentazione. Il carburante dell’alta intensità è lo zucchero e studi svedesi dell’epoca dimostravano che alla fine del primo tempo i calciatori lo avevano già esaurito”.