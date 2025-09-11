ufficiale la Uefa rinvia il giudizio su Milan-Como in Australia. Il comunicato

Come paventato in mattinata, la Uefa non ha dato il suo responso ufficiale sulla disputa di Milan-Como a Perth, in Australia. Ci si è presi altro tempo per decidere il da farsi.

Si riporta di seguito il comunicato ufficiale:

"Il Comitato Esecutivo ha discusso le richieste della RFEF e della FIGC di approvare la disputa di una partita di campionato nazionale ciascuna al di fuori del proprio Paese, in particolare al di fuori del territorio UEFA. Il comitato ha riconosciuto che si tratta di una questione importante e in crescita, ma ha espresso la volontà di assicurarsi di avere le opinioni di tutte le parti interessate prima di giungere a una decisione finale. Ci sono molte questioni da risolvere e, in quanto organo di governo europeo, la UEFA ha la responsabilità di tenere conto di tutti questi fattori Di conseguenza, oggi non è stata presa alcuna decisione, ma la UEFA avvierà un ciclo di consultazioni con tutti gli stakeholder del calcio europeo, inclusi i tifosi".

Con ogni probabilità, la decisione definitiva arriverà entro fine settembre.

Ezio Maria Simonelli, presidente di Lega Calcio Serie A, era intervenuto questa mattina a margine della conferenza stampa di presentazione del Festival dello Sport di Trento, ha parlato così di Milan-Como, gara di campionato che potrebbe essere giocata a Perth in Australia: "Oggi c’è una riunione UEFA, non so se la decisione arriverà oggi. Ho fatto presente che per noi è un’esigenza, più che un capriccio, considerando l’indisponibilità di San Siro per le Olimpiadi.

Il calendario è intasato e non abbiamo alternative vicine Milano di stadi con la capienza di San Siro. Di fronte a questa necessità, avendo ricevuto una proposta dall’Australia, abbiamo chiesto la possibilità. Aspetto la risposta della UEFA, sono fiducioso come sempre” riporta tuttomercatoweb.com.

