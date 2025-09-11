40 anni Modric: gli auguri di Ibra, Ancelotti, Kaká, Djokovic e Sainz
Ancora una bella sorpresa per i 40 anni di Luka Modric. Dopo la torta tagliata a Milanello davanti i compagni (clicca qui), il croato ha ricevuto dei videomessaggi di auguri da parte di Carlo Ancelotti, Zlatan Ibrahimovic, Novak Djokovic, Ricardo Kaká e Carlos Sainz.
Particolarmente sentita la dedica di Ancelotti, legatissimo da sempre ai colori rossoneri: “Un grande in bocca al lupo a te e al nostro amato Milan”.
Modric è rimasto contento: "Una bellissima sorpresa, non me l'aspettavo. Sono tutte leggende dello sport. Alcuni di loro sono miei amici, con cui ho condiviso bei ricordi. Sono davvero contento per il vostro impegno e per quello che avete fatto per me da quando sono arrivato. Significa molto per me, sono molto contento".
