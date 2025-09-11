A Milanello una sorpresa per i 40 anni di Modric. Il croato: "Voglio solo un regalo quest’anno: vincere dei trofei con la squadra"
MilanNews.it
Dopo il pomeriggio di lavoro a Milanello c'è stato tempo anche per un momento di sorrisi e leggerezza. La squadra si è riunita sul campo rialzato per festeggiare il quarantesimo compleanno di Luka Modric.
Il croato, sorridente e compiaciuto per la sorpresa, ha tagliato la torta e ha ringraziato per gli auguri, facendo una richiesta ben specifica per il regalo: “Grazie per gli auguri, è bello essere qui e festeggiare il mio compleanno con voi. Voglio solo un regalo quest’anno: vincere dei trofei con la squadra. Tutto qua”.
