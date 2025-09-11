Presentata l'ottava edizione del Festival dello Sport di Trento: ci sarà Ibrahimovic

(ANSA) - MILANO, 11 SET - Torna dal 9 al 12 ottobre 2025 il Festival dello Sport di Trento, giunto all'ottava edizione e intitolato quest'anno "Adrenalina Pura". Organizzato da La Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing, con la collaborazione delle istituzioni locali e il patrocinio di Coni e Cip, il Festival porterà in città oltre 130 appuntamenti e più di 200 campioni e protagonisti dello sport mondiale, come svelato nella conferenza stampa di presentazione andata in scena oggi a Milano. L'apertura, il 9 ottobre al Teatro Sociale, vedrà la partecipazione di Urbano Cairo, presidente di Rcs MediaGroup, del governatore Maurizio Fugatti e di figure di primo piano come il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, il numero uno del Cip Marco Giunio De Sanctis e il campione olimpico Gianmarco Tamberi.

Il parterre di ospiti sarà ricchissimo: dal calcio con Platini, Ibrahimovic, Matthäus, Trezeguet, Mancini, Capello e Maresca, fino alle stelle dello sci come Brignone e Goggia, ai fuoriclasse dei motori Rosberg, Häkkinen, Villeneuve, Bagnaia e Agostini, passando per leggende di basket, volley, ciclismo e altre discipline. Tra gli eventi speciali anche un monologo di Roberto Saviano sugli scudetti del Napoli e incontri dedicati a Milano-Cortina 2026. Trento si trasformerà per quattro giorni in un grande palcoscenico diffuso, con piazze, teatri e palazzi storici animati da talk, esibizioni e camp sportivi aperti a tutti. Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso gratuito con registrazione online, e molti saranno trasmessi in streaming su Gazzetta.it e sui canali ufficiali del Festival. (ANSA).