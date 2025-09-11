La finale di Champions 2027 non si giocherà a San Siro: la UEFA sceglie l'Estadio Metropolitano

Ieri alle 23:30News
di Manuel Del Vecchio

La UEFA, dopo l'incontro di oggi del Comitato Esecutivo, ha comunicato anche le sedi di alcune delle prossime finali europee tra cui quella della Champions League, che nel 2027 non si disputerà a San Siro.

Di seguito la nota ufficiale della federazione europea:

"L'Estadio Metropolitano ospiterà la finale di UEFA Champions League 2027

Varsavia ospiterà la finale di UEFA Women's Champions League 2027.

Il Comitato Esecutivo UEFA si è riunito oggi a Tirana, in Albania, e ha designato le sedi ospitanti di diverse finali, come segue:

Finale di UEFA Champions League 2027 - Estadio Metropolitano, Madrid, Spagna

Finale di UEFA Women's Champions League 2027 - Stadio Nazionale, Varsavia, Polonia

Supercoppa UEFA 2026 - Salisburgo, Austria

Finale di UEFA Futsal Champions League 2026 - Pesaro, Italia

Europei UEFA di Futsal Under 19 2027 - Astana, Kazakistan

Europei UEFA di Futsal Femminile 2027 - Osijek, Croazia".