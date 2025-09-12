Donnarumma: "Milan e PSG mi hanno aiutato molto nella mia crescita"

vedi letture

Gianluigi Donnarumma, nuovo portiere del City, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club di Manchester:

"Sono davvero felice ed emozionato di essere qui in uno dei migliori club del mondo. Questo è un club con una lunga storia alle spalle e ha fame di vittorie. So che c'è molta responsabilità, ma sono orgoglioso di aiutare il club a continuare a vincere insieme.

Donnarumma ha avuto modo di parlare anche dei suoi club passati

“Sicuramente (Milan e PSG, ndr) mi hanno aiutato molto nella mia crescita. Ho vinto molto nella mia carriera, quindi sarò sempre grato a loro per tutto quello che mi hanno dato. Tuttavia, ora sono completamente concentrato sulla mia nuova sfida qui per fare la storia qui e diventare un simbolo per la città e per il club. Ma soprattutto voglio rendere orgogliosi i tifosi e vincere tanti trofei insieme, perché è un club storico e merita di arrivare il più in alto possibile".