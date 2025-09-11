Milan, in difesa si cambia ma il mercato ha soddisfatto a metà le necessità

vedi letture

Centrocampo, ma non solo. Anche il pacchetto arretrato del Milan in estate ha subito una mezza rivoluzione; più che negli interpreti, che comunque sono cambiati, è successo nel modo di giocare. Max Allegri a giugno era tornato a Milanello con in mente una linea a 4, a fine agosto il Milan stava giocando con una difesa a tre. Un cambio di modulo e di idee che, a detta di Tare, ha fatto cambiare i piani in corsa anche per quanto riguarda il mercato.

Lo spartiacque per il reparto difensivo è stata sicuramente la cessione di Malick Thiaw al Newcastle. Il tedesco, che ad inizio estate sembrava potessere andare al Como di Fabregas, alla fine ha ceduto alla corte dei Magpies che ormai durava da diverse stagione. A Casa Milan non hanno di certo pianto quando hanno incassato 38 milioni di euro (più bonus) per un giocatore prelevato dalle Schalke per 7-8 milioni qualche stagione fa. Durante l'estate Malick sembrava essersi messo alle spalle gli errori marchiani delle passate stagioni, entrando anche nelle grazie di Allegri. Il tecnico livornese ed il suo staff hanno rivalorizzato in pochissimo tempo il centrale e i dirigenti hanno colto la palla al balzo per massimizzare il profitto con una super cessione. Thiaw aveva caratteristiche uniche, soprattutto per quanto riguarda verticalizzazioni e gestione palla in avvio di manovra, ed è stato un peccato venderlo. Anche se sarebbe stato un delitto rifiutare una proposta del genere.

Al suo posto sono arrivati Koni De Winter, bel giovane del Genoa con sufficiente esperienza in Serie A, e David Odogu, classe 2006 del Wolfsburg. Il tedesco è arrivato quasi sul gong dopo che a Casa Milan hanno trovato un forte muro del Liverpool per Joe Gomez. Allegri chiedeva un centrale esperto e capace di guidare la difesa, il mercato ha portato un giovane prospetto fisicamente già strutturato ma che inevitabilmente ha bisogno di essere guidato viste le sole tre presenze tra i professionisti.

Con il passaggio a tre ne guadagnano Gabbia e Pavlovic, mentre Tomori non sembra ancora essere uscito dal limbo poco convincente delle ultime annate. Vedremo se e quando De Winter (o Odogu) riusciranno a rubargli il posto da titolare.

ACQUISTI

De Winter - 18 milioni + 2 di bonus

Odogu - 8 milioni + 2 di bonus

TOTALE 26 milioni

CESSIONI

Thiaw - 38 milioni + 4 di bonus

Kalulu - 14,3 milioni

Pellegrino - 3,5 milioni

TOTALE 55,8 milioni

DIFENSORI CENTRALI PASSATA STAGIONE

Tomori, Gabbia, Pavlovic, Thiaw

DIFENSORI CENTRALI ATTUALI

Gabbia, Pavlovic, Tomori, De Winter, Odogu