Settori ospiti e prezzi folli: il Milan cominci a lucrare anche sugli altri tifosi

Ciò che sta per accadere per Udinese-Milan è l’ennesimo smacco ai tifosi, specialmente a quelli rossoneri, che vengono visti dai club di tutto il resto d’Italia come dei bancomat con il Pin in bella vista. Polli da spennare nel nome dell’unicità dell’evento, specie per quei Milan Club o tifosi locali che aspettano un anno per poter vedere la propria squadra nel cuore più vicino a casa. La partita di sabato prossimo in casa dei friulani ha fatto registrare l’ennesimo innalzamento dei prezzi dei settori dedicati ai tifosi ospiti.

Un anno fa, per assistere a Udinese-Milan, i tifosi rossoneri – organizzati e non – hanno dovuto spendere 40 euro più i costi di prevendita per poter entrare nei settori a loro dedicati. Quest’anno, invece, la somma base è 55 euro più la prevendita per il settore ospiti e ben 65 euro più prevendita per il settore curva sud, che spesso e volentieri viene occupato da tanti club che si vanno così ad unire alla Curva e ai gruppi che hanno potuto prendere il biglietto in quel settore specifico dello stadio.

Va fatta una premessa: a Lecce, la società salentina ha venduto i prezzi del settore ospiti a 30 euro, memore della retromarcia fatta un paio di stagioni fa proprio in occasione della partita con il Milan, e nessuno ha osato lamentarsi. Ma adesso, anche in virtù di come vengono trattati e considerati i tifosi del Milan in trasferta, c’è bisogno che la stessa società inizi a rendere il medesimo trattamento alle altre tifoserie che vengono a giocare a San Siro.

Perché Milan-Bologna deve avere un settore ospiti a 14 euro quando al ritorno la cifra sarà, come minimo, il doppio per i tifosi del Milan? Già troviamo più congruo il fatto che per Milan-Napoli, il settore per i supporters partenopei sia a 44 euro. Il Milan tratti i tifosi delle altre società di pari passo per come vengono trattati i propri quando vanno in trasferta. Oppure il club si faccia capofila di un’iniziativa di sistema che porti ad un prezzo univoco per i biglietti del settore ospiti, sulla scia di quanto accade già in quattro delle cinque grandi leghe europee.