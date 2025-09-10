ufficiale Yacine Adli ha firmato per l'Al Shabab

In serata è arrivata anche l’ufficialità di Yacine Adli all’Al Shabab. Il centrocampista franco algerino saluta il Milan dopo due stagioni (2022-2023 e 2023-24) registrando con la maglia rossonera un solo gol e due assist. Così, Milan e l'Al Shabab hanno raggiunto un accordo per un trasferimento a titolo definitivo da circa 8 milioni di euro. Così, il club arabo sui propri profili social presenta il suo nuovo centrocampista: "E' arrivato un nuovo maestro".

Yacine Adli-Milan, poche presenze ma tanto cuore

Il centrocampista saluterà il Milan dopo aver collezionato 39 presenze, un gol (contro la Roma nel 2023/2024) e due assist. Un giocatore entrato nel cuore di tutti i tifosi rossoneri per l'impegno e senso di appartenenza mostrato fin da subito. Adli non avrà forse rappresentato la qualità e forza di un campione, ma ha saputo far breccia nell'animo e sentimento dei milanisti grazie alle sue enomi doti umane. Buona fortuna, Yacine!

Yacine Adli saluta così il Milan sui propri social, questa volta definitivamente:

“Grazie mille per l'amore che voi tifosi mi avete sempre dato. Ve lo dico, state dietro Allegri e alla squadra perché meritano il vostro sostegno. Sono stato è sarò sempre un milanista, ho sempre datto tutto per quella maglia e questo nessuno me lo toglierà”.