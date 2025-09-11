Milan, è il giorno di Rabiot. Ritrova Allegri che lo ha voluto fortemente

Oggi sarà il primo giorno a tutti gli effetti da rossonero di Adrien Rabiot che questa mattina sbarcherà a Milano dopo gli impegni con la Francia ed è atteso poi a Milanello per il primo allenamento con il Milan. Ad attenderlo ci sarà ovviamente Massimiliano Allegri che lo ha voluto fortemente nella sua rosa: i due si conoscono benissimo visto che hanno lavorato diversi anni alla Juventus e il francese è uno dei fedelissimi del tecnico livornese.

ALLEGRI E RABIOT - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Rabiot sa benissimo cosa gli chiederà Allegri e quindi questo potrebbe favorire il suo ambientamento. Il centrocampista conosce poi già bene anche il campionato italiano e per questo il suo periodo di adattamento dovrebbe essere piuttosto veloce. L'ultimo mese di Adrien è stato piuttosto burrascoso: dopo la prima giornata di Ligue e la famosa lite con Rowe, il giocatore è stato infatti messo fuori rosa dal Marsiglia che poi ha dato il via libera alla sua cessione al Milan nelle ultime ore di mercato.

PRIMA A SAN SIRO - Durante questa sosta per le nazionali, Rabiot ha giocato solo due spezzoni di partita contro Ucraina e Islanda, dunque la sua condizione fisica non può essere ottimale (ultima gara da titolare a Ferragosto). Oggi Allegri e il suo staff valuteranno personalmente il suo stato di forma, ma difficilmente partirà titolare domenica contro il Bologna a San Siro (ironia della sorte, nelle file rossoblu, gioca anche Rowe). Più probabile un suo ingresso in campo a gara in corso per un primo assaggio del calore di San Siro.

