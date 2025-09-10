Milan, rebus in attacco in vista del Bologna: in tre per due maglie

Chi giocherà domenica sera dal primo minuto nell'attacco del Milan che affronterà il Bologna a San Siro? Questo dubbio Max Allegri se lo porterà con ogni probabilità fino a poche ore dal fischio d'inizio della gara contro gli emiliani. Il livornese dovrebbe schierare la sua squadra con il 3-5-2 e in corsa per due maglie da titolari ci sono tre giocatori, vale a dire Christian Pulisic, Santiago Gimenez e Christopher Nkunku. Non dovrebbe invece essere a disposizione Rafael Leao, il quale non ha ancora pienamente recuperato dal problema muscolare al polpaccio subito a metà agosto in Coppa Italia contro il Bari che gli ha già fatto saltare le prime due partite di campionato contro Cremonese e Lecce.

CHRIS E SANTI - Al momento, tutto lascia pensare che la coppia titolare sarà quella composta da Pulisic e Gimenez, anche se saranno gli ultimi due rossoneri a rientrare in Italia dopo gli impegni con la propria nazionale (sono attesi a Milanello solo nelle giornata di domani). Entrambi tornano comunque al Milan con il morale piuttosto alto: il primo è stato infatti uno dei protagonisti della vittoria degli USA contro il Giappone, nella quale ha regalato un assist perfetto per il definitivo 2-0 di Balogun. Il centravanti messicano ha invece segnato una bellissima rete per il 2-2 finale di Messico-Corea del Sud.

NKUNKU - Nonostante sia rimasto a Milanello durante questa sosta e abbia quindi avuto la possibilità di allenarsi con continuità nel Centro sportivo rossonero, Nkunku non è ancora al top della forma visto che non ha giocato nessuna amichevole con il Chelsea durante l'estate e quindi, salvo clamorose sorprese, difficilmente partirà dal primo minuto contro il Bologna. Il francese ha comunque ben impressionato in questi primi giorni di allenamento (è stato a lavorare a Milanello anche nei giorni di riposo) e potrà essere una carta importante per Allegri anche a gara in corso.

