Infortunio Leao: per il CorSera la verità è che quella che all’inizio sembrava un'elongazione era una lesione del soleo di basso grado

In merito all'infortunio al polpaccio rimediato da Rafael Leao contro il Bari in Coppa Italia lo scorso 17 agosto, l'edizione odierna del Corriere della Sera riferisce che quella che all’inizio sembrava una generica elongazione era una lesione del soleo di basso grado, un problema che comporta uno stop di quattro settimane. Per questo motivo, lo staff medico milanista non vuole correre rischi e quindi il portoghese salterà anche la gara di domenica sera contro il Bologna a San Siro. Al massimo potrebbe andare in panchina, ma è molto difficile.

Ieri sera, durante l'evento per la consegna del Premio Gentlemen, Leao rilasciato queste parole: "Infortunio? Stiamo lavorando per tornare al più presto possibile ma è una lesione per la quale non si possono prendere rischi. Ruolo da centravanti? Posizione che conosco bene, l’allenatore ha grande esperienza e io sono a disposizione per giocare punta o esterno”.

