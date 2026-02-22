Modric da solo ha giocato quando Leao e Pulisic sommati. Nel 2026, statunitense in campo solo per 306 minuti

vedi letture

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina analizza i minutaggi di Rafael Leao e di Christian Pulisic nel campionato in corso: "Da Cagliari-Milan (2 gennaio) a Milan-Como (18 febbraio) comprese, i rossoneri hanno giocato nove partite di campionato per un totale di 810 minuti a disposizione di ogni singolo giocatore. Pulisic, pero, ne ha giocati solo 306. È andata un po’ meglio a Leao: 515 minuti in campo. La somma dei due top player della squadra, del duo offensivo in teoria titolare di Allegri, fa il totale di un singolo compagno di squadra. Un esempio più generale: Modric, a 40 anni, è il calciatore di movimento più utilizzato da Allegri in stagione con poco più di 2000 minuti in campionato, esattamente il totale collezionato da Pulisic (906 minuti) e da Leao (1174)".

MILAN-PARMA, LE ULTIME

Allegri, probabilmente, ci ha sperato. Ieri, d'altronde, in conferenza stampa lo aveva detto pubblicamente: “Il campionato è ancora lungo. Noi dobbiamo fare il nostro dovere. Ripeto: l’Inter sta viaggiando molto forte; con una media di 2 punti a partita, e secondo me ne faranno fare di più, arriveranno a più di 90. Noi per poterne fare più di 90 dobbiamo fare 12 vittorie in 13 partite. È matematica. Poi, se l’Inter cade di sotto, noi dobbiamo essere bravi a sfruttare i loro errori. Però l’Inter è la stra-favorita del campionato”.



La probabile formazione del Milan

Maignan tra i pali con una difesa composta da Tomori, Gabbia Bartesaghi. L'italiano è in vantaggio su De Winter e libera il posto a sinistra per Estupinan che può tornare a giocare dall'inizio. Sul versante opposto ci sarà Saelemaekers mentre in mezzo al campo Modric accompagnato dal ritorno di Rabiot e da Loftus-Cheek. In avanti si va verso la coppia Leao-Pulisic.