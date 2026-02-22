Prima pagina Gazzetta: "L'Inter se ne va: +10. Alle 18 il Milan prova a tenere vivo il campionato"

In prima pagina, La Gazzetta dello Sport di oggi propone l'elogio per le 30 medaglie dell'Italia ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. In alto si parla di calcio con il titolo dedicato all'Inter: "L'Inter se ne va. Vola a +10 con la settima vittoria di fila". Di fianco, il riferimento al Milan con la foto di Adrien Rabiot: "Alle 18 con il Parma, il Milan prova a tenere vivo il campionato". In basso, spazio per la Juventus: "Juve sparita. Che lezione dal Como!".

MILAN-PARMA, LE ULTIME

Allegri, probabilmente, ci ha sperato. Ieri, d'altronde, in conferenza stampa lo aveva detto pubblicamente: “Il campionato è ancora lungo. Noi dobbiamo fare il nostro dovere. Ripeto: l’Inter sta viaggiando molto forte; con una media di 2 punti a partita, e secondo me ne faranno fare di più, arriveranno a più di 90. Noi per poterne fare più di 90 dobbiamo fare 12 vittorie in 13 partite. È matematica. Poi, se l’Inter cade di sotto, noi dobbiamo essere bravi a sfruttare i loro errori. Però l’Inter è la stra-favorita del campionato”. Sta di fatto che l'Inter, a Lecce, non è caduta e non ha fatto regali. E al Milan non resta che vincere per tenere ancora aperte le minime speranze di Scudetto, almeno fino al derby del 7 marzo, e per allontanare, probabilmente definitivamente con un +12, il quinto posto della Juventus. Davanti, per, c'è il solido Parma di Carlos Cuesta: "È molto importante. Più avanti andiamo, più le partite diventano importanti. Ci sono 39 punti a disposizione, speriamo di farne il più possibile. Parlare di quello che è successo col Como - ha specificato Allegri - non ha più senso, pensiamo al Parma, che è una squadra ben organizzata; ha vinto diverse partite in trasferta, sono organizzati in difesa, hanno buona qualità tecnica. Bisognerà avere rispetto del Parma”.



La probabile formazione del Milan

Maignan tra i pali con una difesa composta da Tomori, Gabbia Bartesaghi. L'italiano è in vantaggio su De Winter e libera il posto a sinistra per Estupinan che può tornare a giocare dall'inizio. Sul versante opposto ci sarà Saelemaekers mentre in mezzo al campo Modric accompagnato dal ritorno di Rabiot e da Loftus-Cheek. In avanti si va verso la coppia Leao-Pulisic.