Prima pagina CorSport: "Fuga Inter: Chivu a +10 sul Milan. Oggi Allegri prova a tornare a -7"

In prima pagina, l'edizione odierna del Corriere dello Sport propone la caduta della Juventus con un titolo ad effetto sulla quarta maglia utilizzata ieri dai bianconeri contro il Como: "Irriconoscibili. Juve affondata da Fabregas: l'allarme di Spalletti". In basso, il riferimento bipartisan a Milan e Inter: "Fuga Inter: Chivu a +10 sul Milan. Nona vittoria esterna di fila e allungo in vetta. Oggi Allegri alle 18 contro il Parma prova a tornare a -7".

MILAN-PARMA, LE ULTIME

Allegri, probabilmente, ci ha sperato. Ieri, d'altronde, in conferenza stampa lo aveva detto pubblicamente: “Il campionato è ancora lungo. Noi dobbiamo fare il nostro dovere. Ripeto: l’Inter sta viaggiando molto forte; con una media di 2 punti a partita, e secondo me ne faranno fare di più, arriveranno a più di 90. Noi per poterne fare più di 90 dobbiamo fare 12 vittorie in 13 partite. È matematica. Poi, se l’Inter cade di sotto, noi dobbiamo essere bravi a sfruttare i loro errori. Però l’Inter è la stra-favorita del campionato”. Sta di fatto che l'Inter, a Lecce, non è caduta e non ha fatto regali. E al Milan non resta che vincere per tenere ancora aperte le minime speranze di Scudetto, almeno fino al derby del 7 marzo, e per allontanare, probabilmente definitivamente con un +12, il quinto posto della Juventus. Davanti, per, c'è il solido Parma di Carlos Cuesta: "È molto importante. Più avanti andiamo, più le partite diventano importanti. Ci sono 39 punti a disposizione, speriamo di farne il più possibile. Parlare di quello che è successo col Como - ha specificato Allegri - non ha più senso, pensiamo al Parma, che è una squadra ben organizzata; ha vinto diverse partite in trasferta, sono organizzati in difesa, hanno buona qualità tecnica. Bisognerà avere rispetto del Parma”.



La probabile formazione del Milan

Maignan tra i pali con una difesa composta da Tomori, Gabbia Bartesaghi. L'italiano è in vantaggio su De Winter e libera il posto a sinistra per Estupinan che può tornare a giocare dall'inizio. Sul versante opposto ci sarà Saelemaekers mentre in mezzo al campo Modric accompagnato dal ritorno di Rabiot e da Loftus-Cheek. In avanti si va verso la coppia Leao-Pulisic.