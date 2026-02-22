Il pari col Como ha mandato in frantumi forse definitivamente i sogni Scudetto. Il Milan ora vuole blindare la Champions

Carlos Passerini, giornalista, si è così espresso sul Corriere della Sera sul Milan verso il Parma: "Voltare pagina e ripartire. Dimenticando i veleni del pareggio col Como di mercoledì che ha mandato in frantumi forse definitivamente i sogni scudetto, per blindare il prima possibile il piazzamento alla prossima Champions. «L’Inter viaggia molto forte e se tiene questa media arriva a 88-90 punti, noi dovremmo vincerne 12 su 13 per raggiungerli» mette in chiaro Allegri alla vigilia della sfida di stasera a San Siro col Parma, che arriva a soli tre giorni di distanza dal beffardo 1-1 costato due punti al Milan e una giornata di squalifica a lui. Fabregas, che ha compiuto un gesto antisportivo prendendo per la maglia Saelemaekers, scusandosene poi in pubblico, non è invece stato sanzionato. «Fino a che non potrà essere usata la prova tv per certe situazioni andrà così, se non prendiamo certe cose come opportunità di crescita poi non lamentiamoci se restiamo indietro» osserva Max, che però poi smorza i toni: «Il passato non si cambia, non dobbiamo disperdere energie nervose»".

Maignan tra i pali con una difesa composta da Tomori, Gabbia Bartesaghi. L'italiano è in vantaggio su De Winter e libera il posto a sinistra per Estupinan che può tornare a giocare dall'inizio. Sul versante opposto ci sarà Saelemaekers mentre in mezzo al campo Modric accompagnato dal ritorno di Rabiot e da Loftus-Cheek. In avanti si va verso la coppia Leao-Pulisic.