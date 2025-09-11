Vergogna in Premier League: ex arbitro viene indagato per immagini indecenti di un minore

vedi letture

Tutto questo ha dell'incredibile, ma nel senso dispregiativo del termine. E' scandalo in Inghilterra. Infatti, l'ex direttore di gara di Premier League David Coote è stato incriminato per la produzione di un'immagine indecente di un minore. In precedenza direttore di gara e ora 43enne, secondo quanto riferito dalla BBC è stato accusato a seguito di un'indagine condotta dalla polizia del Nottinghamshire. Le forze dell'ordine hanno riferito che l'accusa riguarda un file video recuperato dagli agenti nel mese del febbraio scorso.

Secondo quanto scritto dal broadcaster britannico, la polizia ha dichiarato che il signor Coote non è stato arrestato ma si trova attualmente in libertà vigilata e provvisoria. Ha inoltre precisato che l'accusa di produzione di una fotografia indecente riguarda atti come il download, la condivisione e il salvataggio di materiale inerente a un minore.