Milan, Pulisic-Gimenez contro il Bologna. Ma occhio ad una possibile sorpresa...

Salvo clamorosi colpi di scena, Rafael Leao non andrà nemmeno in panchina domenica sera a San Siro contro il Bologna: il portoghese non ha infatti ancora recuperato pienamente dal problema al polpaccio rimediato lo scorso 17 agosto contro il Bari in Coppa Italia e quindi non sarà convocato da Max Allegri. Chi giocherà quindi in attacco contro gli emiliani nel 3-5-2 del tecnico livornese?

GIMENEZ FAVORITO - Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, il favorito per sostituire Leao e fare coppia con Christian Pulisic è Santiago Gimenez, reduce dal gol al Giappone con il suo Messico. Ovviamente molto dipenderà da quali saranno le sue condizioni dopo il doppio impegno con la nazionale e il viaggio intercontinentale per tornare a Milano. Il giocatore ha fatto sapere di stare bene, ma chiaramente toccherà allo staff di Allegri verificare effettivamente come sta.

SORPRESA LOFTUS? - Se Gimenez non dovesse dare garanzie fisiche, allora a quel punto la scelta potrebbe ricadere su Christopher Nkunku, il quale però non è ancora al 100% della forma ed ha un solo tempo nelle gambe. E allora attenzione ad un possibile sorpresa, ossia all'avanzamento di Ruben Loftus-Cheek al fianco di Pulisic. L'inglese ha iniziato bene la stagione andando in gol a Lecce e riconquistando la convocazione in nazionale. Il suo posto da titolare è a centrocampo, ma se ci fosse la necessità l’ex Chelsea sarebbe pronto anche ad adattarsi in attacco.

