VIDEO MN - Adrien Rabiot è sbarcato a Milano: "Sono molto contento. Forza Milan!"

vedi letture

Adrien Rabiot è sbarcato a Milano: il volo privato proveniente da Parigi con a bordo il giocatore francese è atterrato poco fa all'aeroporto di Malpensa. Queste le sue prime parole: "Sono molto contento. Forza Milan!". Il centrocampista, dopo gli impegni con la sua nazionale, è quindi ora pronto ad iniziare a tutti gli effetti la sua avventura con la maglia del Milan. L'ex Juventus è atteso a Milanello per il suo primo allenamento agli ordini di Max Allegri che ha spinto tanto per il suo arrivo al Diavolo.

Ecco le prime immagini di Rabiot a Milano: