Bologna, Pobega e Sulemana saltano il Milan. Il comunicato del club
Domenica sera il Milan ospiterà il Bologna a San Siro per il terzo turno del campionato di Serie A. La società emiliana nei giorni scorsi ha condiviso un report di allenamento in cui spiccano due assenze lunghe: 3 settimane di stop per l'ex milanista Pobega e un mese di stop per il nuovo arrivato Sulemena.
Il comunicato del Bologna: "Sono ripresi questa mattina gli allenamenti dei rossoblù verso Milan-Bologna di sabato. Per i rossoblù attivazione atletica, esercitazioni tecniche e partitella a campo ridotto. Rientrato in città Lukasz Skorupski dopo gli impegni con la Polonia, mentre Emil Holm e Nicolò Casale hanno svolto lavoro differenziato. Terapie per Ciro Immobile".
Gli esami cui è stato sottoposto Tommaso Pobega, in seguito a un risentimento accusato nei giorni scorsi, hanno evidenziato una lesione del retto femorale sinistro, con tempi di recupero di circa 3 settimane. Ibrahim Sulemana ha invece riportato una lesione del legamento collaterale mediale destro, con tempi di recupero di circa 4 settimane".
