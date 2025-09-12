Milan, la rosa è davvero corta: solo 19 giocatori di movimento

Il Milan, in questa stagione impegnato solo sui fronti nazionali di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, ha messo a disposizione di Allegri una rosa di 22 giocatori, di cui 19 di movimento. Una scelta in totale controtendenza rispetto alle scorse stagione, in cui addirittura alcuni giocatori sono rimasti fuori dalla lista Champions League per sovrabbondanza.

È una scelta fortemente voluta da Max Allegri, che senza comeptizione europea da disputare durante la settimana vuole un gruppo di giocatori ristretto da allenare: nel caso di necessità dettata da infortuni e squalifiche l'intenzione è quella di andare a pescare dal Milan Futuro, com'è successo con Balentien per la trasferta di Lecce.

Portieri

Maignan, Terracciano, Torriani

Difensori

Tomori, De Winter, Gabbia, Pavlovic, Odogu, Estupinan, Athekame, Bartesaghi

Centrocampisti

Modric, Ricci, Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Rabiot

Attaccanti

Santi Gimenez, Leao, Pulisic, Saelemaekers, Nkunku, Balentien