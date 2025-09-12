Al Milan per il trasferimento di Adli all'Al-Shabab andranno circa 8 milioni di euro

Oggi alle 00:20News
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - MILANO, 11 SET - Un'altra cessione per il Milan: Yacine Adli è stato ceduto a titolo definitivo all'Al-Shabab Club. Lo annuncia il club rossonero in una nota. Al Milan per il trasferimento dovrebbero andare circa 8 milioni di euro, mentre il giocatore francese firmerà un triennale da 7 milioni a stagione. (ANSA).