Athekame: "L'Italia un altro mondo rispetto alla Svizzera. Milan? Tante emozioni, ma ora bisogna essere lucidi"

Un po' a sorpresa quest'estate il Milan, alla ricerca di un nuovo terzino destro dopo gli addii di Davide Calabria, Alessandro Florenzi, Filippo Terracciano e Kyle Walker, ha acquistato Zachary Athekame dallo Young Boys per circa 10 milioni di euro. Il laterale svizzero ne ha parlato a Blick.ch, portale elvetico, durante questa sosta per le nazionali. Le sue dichiarazioni:

Sei andato via troppo preso dalla Svizzera? "Ho la mia opinione. Ognuno ha la propria".

L'impatto con la Serie A e l'Italia: "È tutto davvero molto diverso. Ci si rende conto che la Svizzera, senza mancare di rispetto, è piccola se paragonata ai veri paesi del calcio. In Italia si vede la grandezza e l'impatto che il calcio ha sulla gente. È un altro mondo".

Hai detto subito sì al Milan? "È il Milan, tutti conoscono la storia di questo club. È un onore per me esserci".

Come ti sei sentito quando hai saputo dell'interesse dei rossoneri? "Ho provato molte emozioni. Ma bisogna rimanere lucidi. Sono molto contento e ora mi concentro sul lavoro".

Dal suo arrivo al Milan Athekame non ha ancora esordito con la nuova maglia. Ma il terzino ha le idee chiare ed è ben mentalizzato: "È mio compito dare il massimo in allenamento per guadagnarmi il posto. Non mi metto pressione, resto sereno".