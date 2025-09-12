Leao da 9? Il portoghese spiega perché per lui non sarebbe un problema

Rafa Leao è stato chiamato ieri sera per ricevere il premio Fair Play all'evento Premio Gentleman 2024/2025, Una volta salito sul palco, il portoghese del Milan ha parlato così davanti a tutti i presenti. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

"Infortunio? Stiamo lavorando per tornare al più presto possibile ma è una lesione per la quale non si possono prendere rischi. Io centravanti? Posizione che conosco bene, l’allenatore ha grande esperienza e io sono a disposizione per giocare punta o esterno”.