MN - Pauluzzi: "Vedremo come Allegri deciderà di costruire la squadra e se metterà subito titolare Rabiot domenica"

Il giornalista de L'Equipe Valentin Pauluzzi ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di Milannews.it, nella quale ha parlato di vari temi, a partire dall'arrivo al Milan di Adrien Rabiot.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Saresti stupito di vederlo titolare giù domenica contro il Bologna?

"No, un po' di minuti con la nazionali li ha fatti. Sono però curioso di capire come Allegri userà i tanti giocatori che possono giocatore tra le linee che ha in rosa come Nkunku, Pulisic e anche appunto Rabiot. Vedremo come Allegri deciderà di costruire la squadra e se metterà subito titolare Rabiot domenica".

IL RUOLO DI RABIOT

In che ruolo preferisci giocare? È una delle domande poste a Rabiot durante la conferenza stampa di presentazione. Ecco la sua risposta: "Posso fare tutti i ruoli in mezzo. Con De Zerbi ho giocato anche più alto. Posso fare tutto, poi dipende come decide di giocare il mister. Nel 5-3-2 il mio ruolo preferito è mezzala sinistra, posso giocare anche in un centrocampo a due o alle spalle della punta. Non ho parlato ancora bene con il mister, ma sono disposto a giocare ovunque".