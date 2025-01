MN - Pellegatti: "Ci auguriamo che Conceição ci aiuti a superare questo momento di difficoltà e a risalire in classifica"

vedi letture

Tra Milan-Roma e Juventus-Milan, meno di una settimana di intermezzo, il Milan rivoluziona la stagione. Via Paulo Fonseca, che ha risolto il contratto con i rossoneri, e dentro Paulo Conceição. L'ex Porto, presentato ieri alla stampa, ha subito messo in chiaro diversi concetti: concretezza, cultura del lavoro e vittorie. Ne parliamo con Carlo Pellegatti, storico giornalista che da una vita segue le vicende rossonere.

Si riporta di seguito un estratto della sua chiacchierata con Antonio Vitiello, direttore di MilanNews.it.

Che impressione ti ha fatto Conceicao in conferenza stampa?

“Innanzitutto buon anno a tutti. Ci auguriamo che Conceicao ci aiuti a superare questo momento di difficoltà e a risalire in classifica. Ma io partirei dalle parole di Ibrahimovic perché finalmente, dopo un secolo, sentiamo la voce di un dirigente che dice “abbiamo sbagliato”. Non avendo avuto la voce della proprietà e dei dirigenti da tanto tempo io mi auguro, mi voglio illudere… Se non si rompe questa barriera e questo momento di non sentire, non avvicinandosi in qualche maniera al tifoso… È uno dei punti importanti per cercare di cambiare. Poi se la palla prende il palo e perdi è chiaro che non cambia nulla. Però vorrei partire da questo punto qua, speriamo che sia un inizio in questo senso. Speriamo che ci sia l’occasione, una volta ogni 15 giorni, per fare il punto. Io ho i Forza Milan dal 1963, dal primo numero, che è un anno difficile. Una volta al mese, Gipo Viani, direttore del Milan, su Forza Milan, faceva un articolo per spiegare come stavano le cose”.