MN - Personalizzato per Tonali, Calabria e Rebic. Pioli spera di averli in gruppo martedì

Secondo quanto raccolto dalla redazione di MilanNews.it, Sandro Tonali è rientrato a Milanello oggi dove ha svolto un lavoro personalizzato insieme a Davide Calabria e Ante Rebic. Nelle giornate di domani e di lunedì il gruppo rossonero osserverà una pausa, riprendendo gli allenamenti direttamente martedì pomeriggio. Stefano Pioli, di conseguenza, spera di aver a disposizione i tre giocatori in gruppo per la prossima sessione di lavoro. Continuano invece le terapie per Theo Hernandez e Mike Maignan.

