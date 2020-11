MN - Piccinini: “Maldini è uscito da una situazione complicata nel migliore dei modi”

“I dirigenti vanno sempre valutati in rapporto alla società che hanno alle loro spalle e lui ha lavorato in una situazione difficile, con una società straniera e con il dissidio tra Boban e la proprietà. Oggi i risultati come la qualità della squadra, la classifica, la compattezza dell’ambiente e l’umore generale, gli danno ragione. E’ uscito da una situazione complicata nel migliore dei modi, da fuoriclasse qual’è e questo dimostra che è la sua strada. All’inizio ovviamente si dimentica che quello di dirigente è una professione molto diversa rispetto a quella di calciatore e quindi avrebbe potuto avere difficoltà, le ha avute ma le ha superate con grande rapidità e quindi bisogna dargli atto che ha la stoffa da grande dirigente”. Queste, in esclusiva, le parole di Sandro Piccinini su Paolo Maldini ai nostri microfoni.