MN - Pietrella: "La Lazio doveva prendere Pato e tutti glielo chiedevano a Tare. Lui disse che Pato era un giocatore con un punto interrogativo grosso così. E prese Immobile"

Il Milan, ottavo in classifica e fuori dalle coppe, riparte da Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo. In attesa di capire quali saranno le prime mosse del dirigente albanese, tra allenatore e calciomercato, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Francesco Pietrella de La Gazzetta dello Sport, che per tanti anni ha seguito da vicino proprio la Lazio di Tare.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Ci racconti un episodio positivo di Tare alla Lazio?

“Quello positivo è quando ha creduto in Immobile. Era un’estate in cui la Lazio subì la rivoluzione di Bielsa e venne confermato Inzaghi. In quell’estate lì se fosse arrivato Bielsa allora Immobile non sarebbe mai arrivato. Tare è uno che ha insistito molto su questo. Mi ricordo che a margine di una conferenza, si parlava di una Lazio che doveva prendere giocatori come Pato o Enner Valencia e tutti glielo chiedevano. Lui disse che Pato era un giocatore con un punto interrogativo grosso così, Valencia idem, lui ne voleva uno che poteva fare subito la differenza. Immobile poi arrivò e ha fatto la storia della Lazio: lui ci ha creduto per primo.

LE PAROLE DEI DIRETTI INTERESSATI

L'Amministratore Delegato di AC Milan, Giorgio Furlani, ha dichiarato: "Siamo felici di accogliere Igli Tare nella famiglia rossonera. La scelta giusta da cui ripartire: competenza, determinazione e valori forti, unite a una solida conoscenza del calcio italiano e una visione internazionale, lo rendono la figura ideale per contribuire al rilancio del Club, attraverso lo sviluppo di un progetto sportivo ambizioso".

Il nuovo Direttore Sportivo rossonero, Igli Tare, ha commentato: "Entrare a far parte di un Club come il Milan è motivo di grande orgoglio e responsabilità. Ringrazio la società per avermi affidato questo incarico. La società conosce la mia grande determinazione e la mia volontà di far bene mettendo tutta la mia esperienza al servizio di un grande Club che ha l'obiettivo assoluto di tornare a essere protagonista in Italia e in Europa".