MN - Pietrella: "Tare molto bravo con centrocampisti, fantasisti e punte. Meno, a parte De Vrij e Lichsteiner, in difesa"

vedi letture

Il Milan, ottavo in classifica e fuori dalle coppe, riparte da Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo. In attesa di capire quali saranno le prime mosse del dirigente albanese, tra allenatore e calciomercato, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Francesco Pietrella de La Gazzetta dello Sport, che per tanti anni ha seguito da vicino proprio la Lazio di Tare.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Ci racconti un episodio negativo di Tare alla Lazio?

“Episodi negativi… Sicuramente molto acquisti che non sono stati all’altezza come Muriqi e Vavro, o come i tanti terzini sinistri. Tare secondo me è molto bravo per quanto riguarda i centrocampisti, i fantasisti e anche le punte. Meno per quanto riguarda i difensori. Nel suo storico c’è de Vrij, ma era già de Vrij. C’è sicuramente Lichtsteiner che è stato uno dei migliori, ma sicuramente ci sono stati diversi errori in difesa. Quello è un reparto in cui secondo me c’è un po’ debolezza”.

INTANTO TARE AL LAVORO PER L'ALLENATORE

Dopo aver ufficializzato il nuovo direttore sportivo, il Milan in questa settimana deve portarsi a casa anche una decisione per il nuovo allenatore in modo tale che la "settimana degli annunci" prevista da Giorgio Furlani, prima dell'ultima gara della stagione con il Monza, si realizzi secondo quanto preannunciato. La situazione non è però semplice perchè il Diavolo è partito in ritardo e la concorrenza forse mai come quest'anno è tanto feroce con tanti allenatori pronti a cambiare, così come tante squadre.

Tuttosport questa mattina si concentra sul gruppo di lavoro che al quarto piano di Casa Milan è al lavoro per prendere le decisioni: "Milan: il consiglio dei 4 per il nuovo allenatore". Nel sottotitolo viene spiegato meglio: "Furlani, Ibrahimovic, Moncada e Tare al lavoro per il tecnico". Sui nomi ricercati: "Italiano è complicato, tra le alternative ci sono Thiago Motta, Mancini e Farioli". Per Tare e gli altri del team ci sarà poi da gestire la rosa con Tuttosport che sottolinea la difficoltà dei rinnovi a partire da Theo e Maignan, continuando con Pulisic, e che rimarca come in presenza di un'offerta da 70 milioni del City, Reijnders sarà lasciato partire.