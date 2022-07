MN - Pillon: "Il Milan ha stupito tutti ma soprattutto non ha sbagliato le partite decisive"

MilanNews.it

Giuseppe Pillon, allenatore, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it parlando di ciò che in casa rossonera ha fatto la differenza per la vittoria dello Scudetto: “Organizzazione, cultura del lavoro e valorizzazione di quei calciatori chiave di qualità che hanno fatto la differenza. Il Milan ha stupito tutti ma soprattutto è stato in grado di non sbagliare le partite decisive come invece hanno fatto le sue avversarie”.