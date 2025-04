MN - Pistocchi: "Sarri vincente e convincente. L'unica perplessità è..."

Prende quota il nome di Maurizio Sarri per la panchina del Milan ma non mancano altri nomi top, come quello di Antonio Conte. E in tutto questo si attende il nome del nuovo direttore sportivo. Ne abbiamo parlato col noto giornalista Maurizio Pistocchi. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

Prende quota l'ipotesi Maurizio Sarri come allenatore del Milan: è il profilo giusto?

"Il profilo di Sarri è quello di un allenatore vincente e convincente, sicuramente una scelta da Milan. Le sue squadre hanno giocato un buon calcio, anche ottimo soprattutto a Napoli. L'unica perplessità che ho è sul fatto che mi sembra che nelle sue esperienze abbia dimostrato un integralismo eccessivo. E nel calcio di oggi un allenatore non può essere integralista, deve interpretare le qualità dei giocatori, gestirli e inserirli nel miglior contesto".

Si segue pertanto la linea di un Milan giochista

"Il gioco di Sarri è basato sul dominio del gioco attraverso il palleggio e la rosa del Milan mi sembra giusta per questo tipo di calcio. Gli manca forse qualcosa a centrocampo, mentre difensivamente Sarri sarebbe perfettamente in grado di migliorare il rendimento del Milan di quest'anno".