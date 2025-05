MN - Plastino: "Di Tare mi piace l'intuito. E non è poco per il suo ruolo"

Igli Tare è il nuovo direttore sportivo del Milan. Si riparte da una figura tradizionale, che è mancata in queste due stagioni. Ne abbiamo parlato col direttore di Radio Sportiva, Michele Plastino. Ecco le sue parole a MilanNews.it

Alla fine Tare è il nuovo direttore sportivo del Milan, si apre una nuova era

"È un'impresa andare a fare il direttore a Milano, col Milan. Per Tare questa sarà un'esperienza di fuoco ma devo dire che l'esperienza fatta per tanti anni alla Lazio, al servizio di Claudio Lotito, sia una bella garanzia per i milanisti. Non avrà un compito facile, ma il Milan ha fatto bene ha puntare su di lui".

Cosa le piace di Tare, se dovesse scegliere una qualità?

"L'intuito. E non è poco per il suo ruolo".

Fatto il ds, ora si cerca l'allenatore. Qual è il profilo ideale per questo Milan?

"Penso che il nome ideale sia quello che in questo momento si sta facendo con più insistenza, ossia Vincenzo Italiano. Ma non sono convinto che lascerà Bologna".