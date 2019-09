MN - Pol (Przeglad Sportowy): "Piatek gioca meglio con un compagno di reparto, mi aspetto una bella coppia con Rebic"

Michal Pol, direttore di Onet Sport e Przeglad Sportowy, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it di Krzystof Piatek e del suo ruolo nel reparto offensivo: "Il Milan ha preso Ante Rebic e mi aspetto una bella partnership tra Piatek ed il croato, come con Jovic. Penso che Piatek giochi meglio con un compagno di reparto. Con la Slovenia sembrava che non avesse mai giocato con Lewandowski, ma è stata una prestazione scadente a livello di squadra, perché precedentemente, quando hanno giocato assieme, hanno giocato davvero bene perché per Piatek era più facile trovare spazi, con le difese preoccupate prevalentemente su Lewandowski. Penso che Piatek giochi meglio quando ha un compagno di reparto, sia nel club che in nazionale, anche perché così lui può lavorare e mettere a frutto tutte le proprie qualità."