MN - Quale sarà la chiave di Milan-Roma? Repice: "Mezzali del Milan e mediani della Roma"

Tappa di avvicinamento a Milan-Roma, ne parliamo con Francesco Repice, voce di punta di "Tutto il calcio minuto per minuto". In esclusiva per MilanNews.it.

La Roma ha cambiato marcia con l'arrivo di De Rossi

"In campionato sì, ma ricordo che Mourinho ha fatto due finali consecutive. E questo gli va riconosciuto altrimenti si arriva a dare ragione ai detrattori. Parliamo di un tecnico che nell'armadio ha più coppe che mutande. Poi, certo, De Rossi sta andando bene e sta facendo un percorso importante. In campionato l'inversione di tendenza è stata netta e come tecnico per me è un predestinato. In un certo senso me l'aspettavo".

Quale sarà la chiave della partita?

"Sta nelle mezze ali del Milan e nei mediani della Roma".