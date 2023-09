MN - Rapacioli: "Sarà una grande emozione per Tonali, è milanista da quando era bambino"

In merito al ritorno a San Siro da avversario di Sandro Tonali, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Davide Rapacioli, tra i suoi primissimi allenatori e mentori ai tempi delle giovanili del Piacenza. Ecco le sue parole:

Lo conosci emotivamente: secondo te come vivrà Tonali il ritorno a San Siro da ex?

“Se giocherà, perché so che non è al top della forma, proverà una grande emozione, perché è milanista fin da quando era bambino. Ma poi le emozioni si azzereranno e darà il 100% per il Newcastle”.