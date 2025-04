MN - Ravezzani: "Ibra può fare l'uomo immagine, che è diverso dall'essere dirigente che è un ruolo in cui serve un'empatia particolare"

La stagione del Milan è da dimenticare, una Supercoppa e una eventuale vittoria della Coppa Italia non andrebbero a lenire il disastro di un nono posto in classifica e di una conseguente non qualificazione alla Champions League, oltre al fatto che nelle aspettative di inizio stagione c'era la pretesa di lottare per lo Scudetto, un'eventualità mai neanche avvicinata dal Diavolo quest'anno. Dell'annata rossonera ha parlato Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ai microfoni di MilanNews.it in esclusiva.

Anche Ibra è un dirigente ed ex calciatore, ma sembra non abbia funzionato

"Ibra ogni volta che ha aperto bocca ha fatto danni. Può fare l'uomo immagine, che è diverso dall'essere dirigente che è un ruolo in cui serve un'empatia particolare. L'uomo immagine può fare il fenomeno, cosa che continua a fare Ibrahimovic".