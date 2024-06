MN - Ravezzani: "Il Milan è una media company: se lo sei devi comunicare come prima cosa"

Dopo mesi di silenzio, Zlatan Ibrahimovic ha rotto il ghiaccio nella giornata di giovedì, parlando del suo nuovo ruolo di Senior Advisor rossonero e annunciando Paulo Fonseca come allenatore. Lo svedese ha parlato anche dei piani rossoneri nel medio-lungo periodo. Ai microfoni di MilanNews.it, il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, ci ha detto la sua:

Ibrahimovic ha parlato dopo mesi di silenzio e ha dichiarato: "non siamo un podcast né un talk show".

"Il Milan viene definito una media company. Se sei una media company devi comunicare come prima cosa. Ma dall'altra parte la questione è: cosa comunichi? Oggettivamente è meglio stare zitti che dire cose inveritiere. Vero che nel mercato ti aspetti grandi traguardi, grandi ambizioni per comprare i giocatori importanti. Se queste cose non puoi comunicarle perché punti sui giovani è difficile comunicarlo a una tifoseria che era abituata a prendere Ronaldinho".