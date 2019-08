MN - Repice: "Gattuso l'anno scorso ha compiuto un autentico miracolo, la squadra non era all'altezza di stare sopra la Roma"

Intervistato da MilanNews.it, Francesco Repice si è soffermato anche sulla scorsa stagione: "L’anno scorso Gattuso ha compiuto un autentico miracolo nel portare la squadra dove l’ha portata. La squadra non era all’altezza di stare sopra la Roma, un passo dietro all’Atalanta e addirittura al terzo posto come qualcuno aveva pensato. Io non l’ho mai creduto. Ho creduto nel lavoro di Gattuso che stava per compiere un miracolo ma si è dovuto accontentare di un capolavoro. Il Milan riparte veramente da zero e non è facile. Credo che anche quest’anno l’obiettivo Champions non sia alla portata della squadra. Ci vorrà del tempo per lavorare. Hanno preso un allenatore che su questo fonda la sua metodica, il lavoro per arrivare all’obiettivo nel corso di due o tre anni. La Champions non penso sia un obiettivo alla portata del Milan, a prescindere dagli acquisti. Questi acquisti doveva fare, così doveva comportarsi per il FFP, la mossa del rinunciare alle coppe è stata condivisibile. I passi giusti sono stati fatti ma il cammino ne prevede ancora tanti”