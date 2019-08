MN - Repice: "Il Milan deve fidarsi di chi lo dirige: nessuno conosce la costruzione di una squadra vincente meglio di Boban e Maldini"

Il giornalista di RadioRai Francesco Repice, intervistato da MilanNews.it, "Credo che il Milan debba fidarsi di chi lo dirige, di Boban e di Maldini. Nessuno meglio di loro conosce la costruzione di una squadra vincente. Solo che a Milano e al Milan in particolare non possono pretendere di avere una squadra che raggiunga l’obiettivo e che sia vincente dall’oggi al domani. Questi sono percorsi lunghi e tortuosi che passano attraverso errori. Io credo che in questa campagna acquisti errori non ne siano stati commessi. Poi, bisogna aspettare il 2 settembre, magari arriva il colpo in uscita e quello in entrata e potremmo parlare di uno step ulteriore per arrivare all’obiettivo”