MN - Retroscena: Siebert, atteggiamento arrogante anche negli spogliatoi durante l’intervallo di Milan-Chelsea

Fonte: Pietro Mazzara

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La direzione di gara di Siebert in Milan-Chelsea di due giorni fa ha fatto il giro del mondo, con i diretti protagonisti come Mount che hanno sbugiardato le scelte del fischietto tedesco.

Siebert, che è inserito nella lista degli arbitri che andranno al mondiale di Qatar 2022, non solo ha perso di mano la partita con una gestione discutibile dei cartellini dopo il rigore e il rosso a Tomori, ma ha mostrato anche atteggiamenti arroganti nei confronti dei giocatori e dello staff tecnico milanista, specialmente durante il ritorno negli spogliatoi a fine primo tempo.

Una volta imboccato il tunnel, come era ovvio e lecito attendersi, sono state diverse le richieste di spiegazioni dei milanisti nei confronti di Siebert che, per tutta risposta, con tono arrogante avrebbe caldamente invitato i rossoneri a rivedere le immagini del contatto Tomori-Mount, cercando di avvalorare la sua decisione. Decisione che sia in presa diretta sia dopo è stata smentita proprio dai replay televisivi. Anche nel rientro in campo e per tutta la durata dell’incontro, Siebert ha tenuto una condotta molto fiscale, non accettando il confronto con i giocatori del Milan e la protesta legittima e pacifica nei modi di Pioli a fine partita è stato l’unico momento in cui Siebert, seppur non rispondendo, non si è potuto sottrarre al confronto.