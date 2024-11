MN - Ricci (Gazzetta): "Mbappé-Vinicius è un imbroglio tattico. giocatori simili che devono amalgamarsi"

Tempo di un grande classico del calcio europeo che andrà in scena dopo un'assenza di 14 anni: che Real Madrid-Milan sarà? Ne abbiamo parlato con Filippo Maria Ricci, corrispondente dalla Spagna per "La Gazzetta dello Sport". Ecco le sue impressioni su questa sfida e sul momento attuale dei rivali dei rossoneri. In esclusiva per MilanNews.it

Mbappé-Vinicius sulla carta è la coppia d'attacco più forte al mondo, ma l'impressione è che non si completino perfettamente

"È sicuramente un imbroglio tattico perché entrambi amano giocare nella stessa posizione. Son due giocatori simili che fin qui non hanno trovato il loro modo ideale di coesistere in campo. Si vive nell'attesa che questa coppia si amalgami e può succedere da un momento all'altro. Ora Mbappé fa il centravanti e non è il suo pane. Essendo un fenomeno, pur facendo abbastanza male, ha già segnato 8 gol".

Che ambiente troverà il Milan al Bernabeu?

"La sconfitta col Barcellona è stata pesante e poi c'è stata la polemica del mancato viaggio per il Pallone d'Oro. Per questo ci sarà un po' di tensione per la sfida contro il Milan che qui è molto rispettato anche se non è il Milan del passato. C'è un ambiente un po' strano e una vittoria è quella che al Real servirebbe per cancellare quel che è successo nelle ultime settimane".