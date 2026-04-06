MN - Rossoneri subito a Milano, domani mattina allenamento a Milanello

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Terminato il match tra il Napoli di Antonio Conte e il Milan di Massimiliano Allegri i rossoneri torneranno subito nella notte a Milano: per domani mattina è in programma un allenamento a Milanello. Come di consueto gli undici più i subentranti svolgeranno un lavoro di scarico mentre chi non è stato della partita passerà la mattinata sul campo.

La squadra dovrà subito cambiare rotta dopo la deludente sconfitta del Maradona: atteggiamento troppo attendista e poco convinto che ha condizionato la sconfitta. Milan ora al terzo posto e qualificazione in Champions messa nuovamente in discussione.