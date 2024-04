MN - Scaroni: "Avere più italiani in rosa è una cosa auspicabile, poi bisogna trovarli e non è facilissimo"

Ha parlato così il presidente del Milan Paolo Scaroni in merito all'evento organizzato da Il Foglio Sportivo a San Siro. Questo un estratto delle sue parole riportate dal nostro inviato, Antonello Gioia di MilanNews.it.

Marotta ha detto che per lo scudetto sono stati fondamentali i giocatori italiani, uno zoccolo duro



"In generale quando Marotta dice una cosa io tendo a dargli molto credito, penso sia la persona che si intenda più di calcio in Italia. C'è del vero, avere più giocatori italiani è una cosa auspicabile. Poi bisogna trovarli, è una combinazione non facilissima. Quest'anno abbiamo riportato a casa Gabbia che si è rivelato molto utile per la nostra stagione".