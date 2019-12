MN - Scaroni: "Davanti ai miei occhi vedo la storia. Vogliamo dare uno stadio degno del blasone del Milan"

Intervistato ai microfoni degli inviati di MilanNews.it, Paolo Scaroni ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan.



Sui 120 anni del Milan: "Sono molto felice di essere qui con tutti voi a festeggiare questo straordinario traguardo dei 120 anni del nostro Milan. Per me essere Presidente della squadra di cui sono tifoso, in una ricorrenza così importante, è un grande onore e una grande responsabilità. In questi 120 anni il Milan è diventato una icona del calcio mondiale, una squadra leggendaria che ha conquistato 48 trofei – tra cui 7 Champions League – e che ha incantato i tifosi e gli appassionati di tutto il mondo"

Sui presenti all'avento: "Questa sera sono presenti i nipoti del nostro padre fondatore Herbert Kilpin, ci sono tantissime Glorie del vincente passato rossonero, abbiamo la presenza dei nostri calciatori che siamo certi ci regaleranno tante gioie nei prossimi anni e ci sono le nostre calciatrici, che stanno indossando con orgoglio i nostri colori in un ambito in crescita come il calcio femminile"

Sul futuro: "Stasera siamo riusciti a riunire tante pagine di una bellissima storia lunga 120 anni, nella speranza di attingere un po’ di quella magia che ci dovrà accompagnare nei prossimi anni, per tornare al top del calcio mondiale. Il futuro è un obbligo ed è dietro l’angolo. Questa sera davanti ai miei occhi vedo la Storia, come Presidente del Milan prometto che darò tutto me stesso per proseguire questo percorso glorioso: come sapete ci stiamo impegnando per dare al Milan e alla città di Milano uno stadio avveniristico degno del blasone di questo Club"