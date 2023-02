MN - Serena su De Ketelaere: "Oggetto misterioso, ma io, come Maldini, sono convinto che le qualità ci siano"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Aldo Serena, ex calciatore di Milan e Inter e della Nazionale Italiana, oltre che noto commentatore tv, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'intervista completa) su De Ketelaere: "Il belga è ancora un oggetto misterioso. Credo che i suoi problemi siano in questo momento prevalentemente psicologici: nelle volte che è stato impiegato da titolare ha fatto fatica e Pioli lo ha tenuto al palo per parecchio tempo. Le qualità del ragazzo, però, si intravedono: se dovesse ritrovare un po' di serenità nell'andare in campo potrebbe farle vedere. Io, come Maldini, sono convinto che le qualità ci siano".