MN - Sette giocatori di Milan Futuro aggregati alla prima: ci sono Jimenez, Camarda e Zeroli

vedi letture

Il Milan ha lasciato questa mattina Milanello alla volta dell'Arabia Saudita dove, venerdì 3 alle ore 20 giocherà la semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus. I rossoneri si sono allenati questa mattina, per la seconda volta agli ordini di Sergio Conceicao, e poi dopo la conferenza stampa di presentazione dello stesso tecnico, si sono imbarcati da Malpensai in direzione Riyadh.

Con la prima squadra, orfana di tre giocatori come Chukwueze, Okafor e Florenzi, sono stati aggregati anche sette giocatori del Milan Futuro. Ovviamente non può mancare Alex Jimenez, titolare con Fonseca nelle ultime tre, così come Francesco Camarda e Kevin Zeroli. Presenti anche Davide Bartesaghi, Silvano Vos, Noah Raveyre e Chaka Traorè.

di Pietro Mazzara